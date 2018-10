Cascina, parte il piano di pulizia delle strade: previsti divieti di sosta

Parte a Cascina un ampio programma di pulizie delle strade, Interesserà vari punti del territorio comunale e che durerà fino al gennaio 2019

Il primo intervento è previsto per domani, mercoledì 17 ottobre 2018, dalle ore 14 alle ore 18.30, con lo spazzamento meccanico nelle seguenti strade: viale Comaschi, via degli Artigiani, via Genovesi, via della Repubblica (nel tratto tra viale Comaschi e via Cava e nel tratto tra via Pacinotti e via della Costituzione). Nelle ore dello spazzamento meccanico sarà istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati delle strade interessate. Appositi cartelli stradali segnaleranno ai cittadini i divieti di sosta da rispettare.

Sempre domani, mercoledì 17 ottobre, è previsto anche lo spazzamento manuale a Navacchio in via Gramsci, in largo Gori, in via Cammeo e in piazza Giglio e in via 8 marzo e nelle frazioni di Marciana, San Casciano e San Frediano, precisamente in via della Chiesa, piazza Concordia, via Savi, piazza Rossa, via Stradello, piazza San Casciano. Trattandosi di spazzamento manuale, in queste strade non è prevista l'istituzione del divieto di sosta.

Il prossimo intervento di spazzamento meccanico strade è in programma per mercoledì 24 ottobre, dalle ore 14 alle ore 18:30, in via Pacinotti, piazza Cavallini, via Pascoli, via Allende, via Galilei a Cascina.