Incontro per la riqualificazione di Sant'Ermete: "Manutenzioni e telecamere di sicurezza"

Il rilancio di Sant'Ermete è stato l'oggetto dell'incontro promosso e organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con al tavolo i commercianti e titolari di attività della via Emilia e l'amministrazione comunale. Sicurezza, decoro, arredo urbano e parcheggi i temi affrontati lunedì sera, alla presenza del direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli e degli assessori Gianna Gambaccini, Raffaele Latrofa e Paolo Pesciatini. "Abbiamo stilato un documento con le priorità di intervento sottoscritto da tutte le attività commerciali della zona - ha spiegato Pieragnoli - oltre a rappresentare un'offerta qualificata di servizi alla cittadinanza, a presidio di sicurezza e legalità".

Il sindaco Michele Conti ha tracciato le linee fondamentali dell'intervento comunale: "Studieremo un progetto di riqualificazione e stanzieremo le risorse necessarie per questo tratto della via Emilia: partiremo dalla parte dei negozi, con la sistemazione di marciapiedi e fognature e a seguire la realizzazione di parcheggi dalla parte delle case popolari, con l'aggiunta di alcuni attraversamenti pedonali rialzati e illuminati". Conti ha garantito un intervento sull'edificio completamente abbandonato, all'altezza del civico 161 della via Emilia, conosciuto nel quartiere come ecomostro: "Redigeremo un'ordinanza rivolta alla proprietà per sanare questa situazione di grave incuria e di degrado di quest'area. Intanto metteremo in tutti i parcheggi della zona le barriere anti-camper, e al contempo accogliamo la vostra richiesta di installare telecamere pubbliche per una maggiore sicurezza".

"Stiamo completando il censimento degli alloggi popolari - ha aggiunto l'assessore al sociale Gianna Gambaccini - per capire se ci sono delle irregolarità e nelle prossime settimane avremo un quadro più chiaro. Ad oggi ci risultano 6 insediamenti abusivi, ma probabilmente sono di più, rispetto ad una situazione che abbiamo ereditato dal passato".

"In questa settimana abbiamo stanziato 2 milioni di euro per il piano dei marciapiedi dopo quello degli asfalti - ha affermato l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa - da qui al 31 dicembre manderemo in gara in appalto i marciapiedi e quelli di Sant'Ermete saranno tra le priorità. Solo nel primo anno di amministrazione abbiamo asfaltato una superficie pari a 8,5 volte quella asfaltata nell'ultimo dell'amministrazione precedente. Partiamo con i marciapiedi e concentreremo su questa zona risorse adeguate, anche per fognature e illuminazione".