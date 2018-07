'Piano Spiagge Sicure', Confcommercio: "Finalmente più pattuglie contro gli abusivi"

I vertici di Confcommercio Provincia di Pisa approvano con favore il 'Piano Spiagge Sicure' contro gli ambulanti lanciato dal Ministro dell'Interno. "L'80% degli imprenditori del commercio e del turismo - spiegano la presidente Federica Grassini e il direttore Federico Pieragnoli - chiedono interventi concreti e puntuali per stroncare questi inaccettabili fenomeni criminali di concorrenza sleale. E come ogni estate, i venditori abusivi trasmigrano in massa dal centro città verso il litorale pisano, con le conseguenze che conosciano bene in termini di rispetto della legalità, di decoro e di immagine complessiva. Che il Viminale adesso abbia deciso di destinare più fondi alla prefetture e quindi più uomini da destinare per il pattugliamento delle spiagge è senza dubbio una ottima notizia".

"Il pattugliamento delle spiagge - concludono - corrisponde a quanto da noi espressamente richiesto in occasione dell'ultimo Tavolo sulla Sicurezza del Litorale Pisano svolto qualche mese fa. All'epoca la risposta fu interlocutoria. Speriamo adesso che con questo ulteriore rinforzo del Ministero dell'Interno, prefetto, questore, forze dell'ordine e polizia municipale intervengano a reprimere e prevenire questi fenomi inaccettabili".