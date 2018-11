Piano triennale delle opere pubbliche: nel 2019 interventi per 27 milioni di euro

La Giunta ha ha approvato il programma triennale 2019/2021 delle opere pubbliche e l’elenco dei lavori pubblici per il 2019. Si tratta di un importo complessivo superiore a 92milioni di euro, di cui 27 milioni di euro a valere sul 2019 e i restanti sul 2020 (29 milioni) e 2021 (35 milioni). Il documento, predisposto dalla Giunta, dovrà ora essere approvato dal Consiglio Comunale nella prossima seduta.

"Nelle scelte fatte - commenta l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa - è stato privilegiato il comparto delle manutenzioni, ed è stata incrementata in modo consistente la voce dedicata al verde e all’arredo urbano (500mila euro), sia per nuove realizzazioni che per le manutenzioni. Stiamo dando concretezza alla nostra idea di lavori pubblici che in questa prima fase è partire dalle piccole cose per rendere più decorosa la Città".

Nel 2019, nei piani dell'amministrazione, verrà data attenzione al litorale, con l’acquisizione di piazza Viviani a Marina di Pisa (414mila euro), la riqualificazione di piazza Gorgona, per la quale sarà espletata la gara del rifacimento (750mila euro), l'implementazione degli impianti di illuminazione pubblica per 336mila euro. Per migliorare la viabilità sono previsti interventi con la realizzazione di alcune rotatorie (Aurelia, viale della Cascine) per un importo stimato di circa 1,5 milioni di euro.

Interventi anche nell'edilizia sportiva, con la realizzazione del secondo lotto della pista di atletica leggera al campo scuola e adeguamento e messa a norma degli spogliatoi (100mila euro), manutenzione degli impianti sportivi minori (100mila euro), lavori di impermeabilizzazione e adeguamenti normativi alla piscina comunale (50mila euro), manutenzione straordinaria al Palazzetto dello sport (50mila euro). Il piano prevede anche interventi nel patrimonio scolastico comunale (asili nido, materne, elementari e medie) per un totale di 2,5 milioni di euro.

Tra gli interventi previsti sugli edifici monumentali si segnala la previsione di interventi in cofinanziamento per il restauro e recupero della stazione radiotelegrafica Guglielmo Marconi, il restauro e adeguamento funzionale per lo svolgimento di attività culturali della chiesa di San Zeno, e un primo intervento di consolidamento e restauro sull’Acquedotto Mediceo (50mila euro).