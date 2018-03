Marina di Pisa: arrivano 80 tamerici in via Moriconi

Lavori in corso in via Giovanni Pisano per rimuovere 10 pini ormai vecchi e pericolanti che hanno rovinato il marciapiede. Al loro posto, in autunno dopo la ceppatura e la sistemazione dei marciapiedi, saranno piantate 10 robinie. Per consentire i lavori divieto di sosta con restringimento di carreggiata dove necessario.

Inoltre è iniziata oggi la piantumazione di 90 tamerici in via Moriconi a Marina, per ricostruire il filare unitario ai lati della strada.

Gli interventi sono contemplati dal masterplan del verde del Comune di Pisa per la rimozione degli alberi pericolanti e la ripiantumazione, un piano che prevede per il 2018 il taglio di 229 essenze e la messa a dimora di 454 nuove piante di cui 100 già piantate nella zona della Bigattiera.