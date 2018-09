Ponsacco: 17 nuovi alberi in piazza Trieste

Piazza Trieste, a Ponsacco, cambia volto grazie ad un intervento di riqualificazione che prevede la piantumazione di 17 alberi della qualità leccio e acero.

Dopo l’investimento sulla sicurezza con l’installazione delle telecamere, a breve il parcheggio di fronte alle Poste diventerà anche più colorato e fresco. Nei prossimi giorni partiranno i lavori di realizzazione delle aiuole che ospiteranno gli alberi per poi procedere alla loro piantumazione.



Si tratta del secondo intervento green in questa area, che va a completare quello eseguito lo scorso anno nella parte nord della piazza e che si aggiunge agli altri lavori svolti dall’amministrazione per il miglioramento del verde urbano.