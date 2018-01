Via Costa, la strada ha un nuovo look: ecco gli alberi

E' terminata in via Costa a Barbaricina la piantumazione di 22 nuovi alberi di ligustro a foglia ovale (Ligustrum ovalifolia), specie scelta perché è già rappresentata nella strada, e di piante cespugliose di Hipericum e Spirea. L’intervento è l’ultima fase di un lavoro di risanamento della strada che si trovava in una situazione di grave ammaloramento perché le radici dei vecchi pini avevano distrutto l’asfalto. Così nei mesi scorsi erano state fatte rimuovere le vecchie piante (17) e le radici ed era stato steso un nuovo manto stradale.

L’intervento relativo al verde è stato eseguito dalla ditta Euroambiente, che cura il global del verde del Comune di Pisa, per un investimento di 16mila euro, mentre la riasfaltatura è stata a cura di Avr per 26mila euro; l’iter dei lavori è stato condiviso nel quartiere e nel CTP2, ed ha passato il vaglio della Sovrintendenza e del Collegio del Paesaggio.

Sempre nei giorni scorsi, sono stati rimossi due aceri di medio fusto in via Filzi perché diventati secchi e pericolanti.

"Come preventivato e promesso ai residenti, dopo il taglio dei pini, con la stagione propizia, procediamo con la ripiantumazione - dichiara il vicesindaco Ghezzi - il patrimonio arboreo della città è oggetto di costante monitoraggio e valutazione grazie al masterplan del verde che ci permette di avere per ognuna delle 18mila piante comunali una carta d’identità con lo stato di salute aggiornato e controllato".