Pontedera: domenica parzialmente chiusa la piazza del Comune

Domenica prossima 31 maggio, la piazza antistante Palazzo Stefanelli, sede del municipio di Pontedera (Piazza Cavour) sarà parzialmente chiusa, anche al traffico pedonale, per permettere la rimozione dell'antenna di telefonia mobile sul tetto del palazzo comunale. Le operazioni di rimozione si svolgeranno, interessando la piazza, tra le 10.00 e le 18.00 e vedranno lo stazionamento di una piattaforma aerea e di un camion necessari allo spostamento dell'antenna installata sulla coperatura del Municipio.

La rimozione dell'antenna era prevista lo scorso 15 marzo ma, ovviamente, l'operazione fu annullata a causa del blocco totale di ogni attività causato dall'emergenza Covid 19. "Si invitano i cittadini che transiteranno nella piazza - scrive il Comune in una nota - a rispettare la segnaletica e le indicazioni che verranno fornite in loco, affinchè queste possano svolgersi nella massima sicurezza per tutti".