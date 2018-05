Picchia una donna in strada a Pontedera: è caccia all'uomo

E' stata una scena che ha allarmato tutti i presenti. Questa mattina, 31 maggio, verso le ore 8 sul Ponte Napoleonico a Pontedera, molti passanti hanno visto una donna percossa violentemente da un uomo, che inoltre teneva in mano un cacciavite. Nello spavento generale solo una persona anziana sarebbe intervenuta a difesa della donna, una 29enne di origine rumena.

La vittima è stata trasportata in ospedale, con l'attivazione del codice rosa, la procedura specifica per chi ha subìto violenze di genere. La donna non ha riportato ferite gravi. Era in stato di shock, motivo per il quale non è riuscita a dare informazioni compiute sull'identità dell'aggressore, che si è allontanato prima dell'arrivo della Polizia. Gli agenti del Commissariato stanno indagando per trovare il responsabile.