Volterra, picchia la madre per avere dei soldi: arrestato 44enne

Tentata estorsione, minaccia e lesioni personali. Infine resistenza a Pubblico Ufficiale. Un 44enne italiano è stato arrestato ieri pomeriggio, 17 luglio, nella frazione Villamagna a Volterra.

L'uomo, stando alle prime risultanze d'indagine, avrebbe minacciato e malmenato la madre di 76 anni che vive con lui in casa, per una pretesa di denaro. E' stata la donna a chiamare i Carabinieri, che una volta giunti sul posto per le verifiche del caso sono stati accolti dalle escandescenze del figlio, che avrebbe tentato di aggredirli ripetutamente.

L'uomo è stato quindi immobilizzato ed arrestato. Svolte le formalità di rito, il 44enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa di rito direttissimo fissato per stamani.