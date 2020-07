Ubriaco picchia la moglie di fronte alla figlia minorenne: denunciato

Ha picchiato la moglie di fronte alla bambina minorenne, poi è scappato rendendosi irreperibile. E' accaduto intorno alle ore 4 della notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio nel pisano. Protagonista dei fatti una famiglia di origini romene ma, spiegano fonti investigative, ben integrata sul territorio: lui 40enne con una lavoro stabile, lei 35enne. I fatti sono avvenuti al termine di una serata in cui la famiglia era uscita a cena con degli amici. Una volta rientrati a casa l'uomo, ubriaco, ha riempito di botte la moglie, al culmine di una scenata di gelosa. Poi si è messo alla guida ed è scappato.

Sul posto, chiamati dalla donna, sono intervenuti i Carabinieri e i soccorsi. La 35enne, con ferite evidenti sul volto e sul corpo, è stata accompagnata al pronto soccorso insieme alla piccola. I medici l'hanno poi dimessa dall'ospedale con 30 giorni di prognosi. Da quanto si apprende la bambina non avrebbe invece subito maltrattamenti ma è stata comunque sottoposta ad una visita per valutarne gli aspetti psicologici. L' uomo, infine, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni e al momento risulta ancora irreperibile.

Stando a quanto riferito dalla donna non sarebbe la prima volta che il marito le mette le mani addosso dopo aver bevuto un po' troppo, anche se mai con questa violenza. La 35enne al momento ha rifiutato di essere collocata a scopo precauzionale con la piccola in una struttura protetta. Se l'uomo dovesse far rientro nell'abitazione le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria decideranno come intervenire. Le ipotesi sul tavolo sarebbero due: l'allontamento coatto dell'uomo, o la collocazione di madre e figlia in una struttura protetta.