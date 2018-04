Picchiati per uno sguardo in discoteca: "Mi hanno preso a calci in faccia"

Una serata diventata incubo quella raccontata dal regista Enrico Botta, 32enne di Pietrasanta, che la scorsa notte è andato con il suo amico ed assistente Daniele Tinagli, 24 anni, in una nota discoteca di Calcinaia per divertisti. La serata si è invece conclusa all'ospedale di Pontedera, con i due ragazzi con contusioni, il volto tumefatto ed un naso rotto. Ad aggredirli sarebbero stati in almeno 5 o 6.

"Stavamo andando in bagno - racconta Enrico - quando sul tragitto vediamo questo gruppo di una decina di persone, di cui 2 o 3 ragazze. Stavano brindando. Mentre passiamo li abbiamo guardati come a dire 'alla vostra'. Uno di loro reagisce con un 'che ca..o guardi', io rispondo con 'nulla, nulla' e proseguiamo. Dopo 4-5 metri Daniele viene preso alle spalle e colpito da 4 o 5 persone. Cade a terra e vado per aiutarlo a rialzarsi e mi prendo un paio di calci in faccia. Per fortuna non vado giù e mantengo la lucidità. Ho studiato Tai Chi e schivo altri 4 o 5 colpi. Una giovane ragazza si mette ad urlare e finalmente il pestaggio finisce, con loro che fuggono via".

"Nessun altro ci ha aiutato - continua Enrico - siamo andati noi ad avvisare la direzione e pure dopo che sono venuti i Carabinieri siamo andati da soli a piedi alla macchina per andare in ospedale, magari con il rischio che qualcuno di quelli fosse ancora in giro. Dall'accento erano stranieri". Era la prima volta che il 32enne viareggino si trovava in una situazione simile: "Spero che non succeda mai a nessuno, per questo vorrei segnalare di fare qualcosa per evitare casi come questo. Capisco che non si possano riconoscere i violenti all'entrata, però almeno dare un soccorso migliore sarebbe il caso".