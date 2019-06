Piccole imprese e start-up: accordo per sostenerle fra Università e Federmanager

L’Università di Pisa e Federmanager Toscana hanno stipulato un accordo a sostegno dell'innovazione delle piccole e micro imprese, con particolare riferimento alle start-up e spin-off che operano nei settori industriali di maggior rilievo per l’industria toscana. La convenzione quadro è stata siglata a Palazzo alla Giornata, sede del Rettorato dell’Ateneo pisano, venerdì 7 giugno, dal professore Leonardo Bertini, delegato per la promozione delle iniziative di spin-off, start-up e brevetti, e da Valter Quercioli, presidente di Federmanager Toscana.

L’accordo ha l’obiettivo di sostenere la nascita, l’avvio e lo sviluppo di nuove imprese identificate nell’ambito del Progetto Contamination Lab dell’Università di Pisa. Nello specifico sono previste attività di supporto per le analisi di pre-fattiblità e sulle opportunità di finanziamento.

Per Federmanager Toscana erano inoltre presenti alla firma Claudio Cocchi, consulente direzionale e mentor start-up innovative, e Alfredo Fagotti, responsabile dello sviluppo commerciale di aziende ICT per il lancio di una piattaforma IOT; per l’Università di Pisa Cristiana Barghini, coordinatrice Integrazione dei servizi per la ricerca e per il trasferimento tecnologico, e Loredana Guarino della direzione servizi per la ricerca e il trasferimento tecnologico.