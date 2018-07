Spiaggia del Gombo: ritrovato un piede umano

Un piede umano, in avanzato stato di decomposizione e avvolto in un calzino, è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 31 luglio, nei pressi della spiaggia del Gombo, vicino a una base dei paracadutisti. A ritrovarlo dei militari che hanno poi allertato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta la squadra mobile insieme alla polizia scientifica che ha svolto i primi rilievi. Il piede è stato quindi trasferito all'istituto di medicina legale per ulteriori accertamenti.