Cascina, situazione sotto controllo: "La piena dell'Arno sta passando, la coda sarà lunga ma stabile"

Tutto sotto controllo a Cascina per l'ondata di piena del fiume Arno. Ad annunciarlo alle ore 21.50 di domenica 17 novembre è il sindaco reggente Dario Rollo: "La piena del fiume Arno sta transitando in queste ore ma il livello è sotto controllo. Si prevede una coda della piena lunga ma stabile. Le evacuazioni delle abitazioni dislocate nella golena d'Arno si sono concluse. Le Forze dell'Ordine stanno pattugliando le aree interessate e controllando le persone per evitare eventuali atti di sciacallaggio. Si invitano i cittadini a non avvicinarsi agli argini del fiume. La Polizia Municipale, in attività con 4 pattuglie, sta controllando le aree più sensibili per evitare che si verifichino situazioni di pericolo".