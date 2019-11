Passano la piena e la paura: Arno in calo

Un'ondata di piena durata molte ore, poi l'Arno è iniziato a scendere. E' trascorsa così senza conseguenze la nottata a Pisa dove la buona notizia è arrivata domenica sera, 17 novembre, intorno alle 22.30, con il sindaco Michele Conti che ha mostrato ottimismo annunciando che "secondo le previsioni dei tecnici la piena in arrivo dovrebbe essere contenuta dalle spallette dell’Arno in città“. E così è stato. Una lunga piena che si è attestata sui 4.80 metri, superando dunque il secondo livello di guardia, ma che è stata contenuta senza criticità dalle spallette del fiume, 'rinforzate' per precauzione con panconcelli e sacchi di sabbia. Tutto è dunque filato liscio, anche se l'allerta meteo di colore rosso per rischio idraulico rimarrà attiva fino alle 23.59. Oggi a Pisa scuole, uffici pubblici, banche e poste chiusi.

Piena passata senza criticità anche a Pontedera dove è l'assessore Mattia Belli a fare il punto: "I rilievi idrometrici segnalano un chiaro e netto calo del livello dell'Era sotto il primo livello di guardia, con un calo costante ormai dalle 22.30 di ieri sera. Il livello dell'Arno dalle 2.00 ha iniziato a calare in modo lento ma costante. Ancora non si è abbassato sotto il secondo livello di guardia ma il trend è evidente. Il livello dello Scolmatore dalle 2.00 segnala un lento ma costante calo (in simmetria con quello dell'Arno). Non ha mai superato il secondo livello di guardia. Restano interdette le zone depresse di La Rotta e Il Romito e la chiusura di via Maremmana. Permangono tutte le ordinanze ed i divieti emessi in precedenza. I volontari protezione civile, le squadre degli operai e la Polizia Municipale continuano il monitoraggio e ci confermano, come da rilievi idrometrici, il calo sensibile a vista d'occhio dei fiumi. Le idrovore restano presidiate anche se il pompaggio dell'acqua è drasticamente calato. Si raccomanda la massima prudenza durante gli spostamenti. Per eventuali necessità e criticità ricordo il numero della Sala operativa: 0587 299690".