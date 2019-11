Piena dell'Arno: ponti chiusi anche ai pedoni, picco atteso dalle 22

Ponti chiusi anche al transito pedonale. E' la nuova misura decisa dall'amministrazione comunale nell'ultima riunione di coordinamento della protezione civile delle ore 18. E' il sindaco Michele Conti a fare il punto, sulla sua pagina Facebook: "Per motivi di sicurezza è stata disposta, a partire dalle 18.30, la chiusura al traffico veicolare e anche pedonale dei ponti cittadini sull'Arno. Sono stati chiusi in via precauzionale Ponte di Mezzo, Ponte della Fortezza, Ponte della Cittadella e Solferino, mentre rimangono aperti al traffico veicolare e pedonale il Ponte dell'Aurelia, Ponte alle Bocchette, Ponte della Vittoria e quello del Cep".

Alle 19 circa il livello dell'Arno ha raggiunto il secondo livello di guardia (4,50 metri): "Siamo in attesa dell'ondata di piena - ha concluso il sindaco - che è prevista già a partire dalle 22 di stasera. Rinnovo l'invito ai cittadini a non recarsi in strada vicino al fiume e rimanere a casa per la serata".

L'allerta meteo rossa per rischio idraulico dell'Arno è valida fino alle 23.59 di lunedì; poi c'è allerta meteo gialla per pioggia e temporali fino alle 23.59 di lunedì e per mareggiate fino alle ore 6 di lunedì.