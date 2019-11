Piena dell'Arno: al via la rimozione di alberi e detriti ammassati sotto i ponti

Mezzi al lavoro per rimuovere alberi e ramaglie portati dalla piena e ammassati sotto i ponti cittadini, a Pisa. A renderlo noto è il sindaco, Michele Conti, su Facebook. "Nel frattempo - scrive Conti - la piena sta defluendo, l’allerta meteo per rischio idraulico è stata declassata da rossa a gialla, il livello del fiume è sceso a 4,25 metri. Prosegue però il maltempo, fino a martedì anche se le piogge previste nella fascia costiera non dovrebbero incidere sul livello dell’Arno. Continuiamo con la Protezione Civile l’opera di monitoraggio".

Foto tratta dalla pagina Facebook del sindaco di Pisa Michele Conti