Pier Luigi Lopalco nel comitato scientifico di 'Medical Facts' di Burioni

L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene presso l'Università di Pisa e dagli inizi di marzo responsabile del coordinamento della Regione Puglia per il contrasto del Coronavirus, è entrato nel 'team Burioni'. E' proprio il noto medico e divulgatore Roberto Burioni a rendere noto che Lopalco è entrato a far parte del comitato scientifico di 'Medical Facts', campagna informativa e anti-fake news che con il Coronavirus ha certamente aumentato la sua importanza e rilevanza nel dibattito pubblico.

"Pier Luigi è un medico con un percorso professionale a dir poco unico - scrive Burioni - prima di tutto è uno dei più bravi epidemiologi del mondo: in altre parole, mentre chi è virologo come me osserva il virus nel suo rapporto con il singolo paziente, Pier Luigi osserva il virus nel rapporto con la comunità". "Con Pier Luigi ho diviso molte cose - prosegue - la battaglia sui vaccini, la fondazione del Patto Trasversale per la Scienza di cui lui è presidente. E più recentemente due cose, la scrittura del libro 'Virus: la grande sfida', uscito qualche settimana fa per Rizzoli e soprattutto l'essere stati insieme tra i primi a capire che era in arrivo dalla Cina un gigantesco guaio. D’altra parte, è vero che abbiamo punti di vista differenti, ma un treno che sta arrivando a tutta velocità è lo stesso visto da destra o da sinistra".

Lopalco è recentemente intervenuto anche su Radio24, facendo il punto su vari aspetti dell'epidemia. Uno dei più rilevanti riguarda le informazioni circa i contagi: "Sappiamo che per ogni caso notificato ce ne sono 3 o 4 non notificati, che potrebbero arrivare fino a 10 in una situazione epidemica grave"; parlare dei contagi è quindi utile per "dare un'idea dell'andamento dell'epidemia".

Sul futuro c'è un cauto ottimismo circa l'estate per un, seppur parziale, ritorno ad una normalità: "In genere l'estate rallenta la corsa dei virus, perchè si vive all'aperto. Probabilmente in quel momento lo stare a casa non sarà così tanto stringente e consigliato, proprio perché se un nucleo familiare si trova all'aperto, distante da altri nuclei familiari, potrà vivere una giornata in campagna, nei boschi, in montagna o anche al mare".