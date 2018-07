Scomparso Pierluigi Filippi: "Fu pioniere dell'agricoltura pisana"

Un grande protagonista dell'agricoltura toscana-pisana e della storia di Coldiretti. E' scomparso Pierluigi Filippi, padre di Fabrizio Filippi, presidente di Coldiretti e del Consorzio dell'Olio Toscano Igp e titolare dell'azienda agricola Le Selve specializzata nella prodizione cerealicola e olivicola. Aveva 84 anni.

Vicepresidente nazionale di Coldiretti nell'era di Bonomi e Lo Bianco, presidente nazionale Inipa e Enpaia, Filippi era stato anche presidente provinciale dal 1976 al 2001 e presidente regionale. Insignito dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro, la sua vita ha corso in simbiosi con quella di Coldiretti contribuendo alla crescita del suo ruolo sindacale a livello nazionale.

Era stato tra i più attivi esponenti di Coldiretti a battersi per la riforma agraria approvata dal Parlamento nel '50 e la conseguente redistribuzione dei poderi. "La vanga e le tre spighe, gli elementi che compongono il simbolo di Coldiretti, erano tatuati sul suo cuore. Pierluigi - scrive Francesco Ciarrocchi, Direttore Coldiretti Pisa Livorno a nome della Federazione Interprovinciale - è stato uno dei protagonisti più influenti dell'attività sindacale di Coldiretti a livello regionale e nazionale, un pioniere dell'agricoltura pisana, un uomo, un padre ed un lavoratore infaticabile. Ci uniamo al dolore e alla tristezza di questo momento con la convinzione di una vita vissuta nella pienezza di una missione. All’amico e presidente Fabrizio, alla sua famiglia, va il nostro più rispettoso e sincero cordoglio".

Al cordoglio si unisce anche Aniello Ascolese, ex Direttore della Federazione, oggi Direttore Regionale Molise: "Ho conosciuto Pierluigi nell'82, al primo incarico di Coldiretti, quando era vicepresidente nazionale. Persona squisita si è sempre dedicato alla famiglia, al lavoro e all'organizzazione. Nel 2011, quando sono arrivato a dirigere la federazione di Pisa, l'ho ritrovato. Ha dato tutto se stesso per la nostra federazione e per l'agricoltura pisana".

La Santa Messa sarà celebrata sabato 28 luglio, alle ore 10 presso la Chiesa di San Bartolomeo a Pastina.