Pisa - Triestina, la denuncia: "Pietre contro il pulmann dei tifosi ospiti"

Un episodio spiacevole accaduto ieri sera a Pisa, poco dopo la partita contro la Triestina valevole per la finale dei playoff di Serie C e terminata 2-2. A riportare la notizia è Triesteprima.it.

A denunciare la vicenda è Paolo Polidori, vicesindaco del Comune di Trieste. Secondo l'amministratore, due motorini con a bordo quattro persone - due per ogni mezzo a due ruote - sarebbero riusciti ad eludere i controlli della Polizia che stava scortando il convoglio dei tifosi rossoalabardati al seguito della squadra e ad infrangere il vetro di un pullmino della ditta Vanganel sul quale viaggiavano alcuni supporter ospiti.

L'episodio farebbe propendere Polidori per un approfondimento che valuti "in base alle normative sulla sicurezza negli stadi, l’eventualità di sanzionare il Pisa, impedendo ad esempio la trasferta ai tifosi. Di questo aspetto riferirò domattina presto (stamattina, ndr) alle autorità competenti, affinché prendano subito seri provvedimenti restrittivi".

I fatti raccontati dal vicesindaco

Polidori era al seguito delle centinaia di tifosi biancorossi giunti all'Arena Garibaldi per sostenere l'undici di Pavanel. "Il pulmino - scrive il vicesindaco in un post su Facebook - procedeva incolonnato poco dietro il nostro, con scorta della Polizia in testa ed in coda: all’approssimarsi di una rotonda, si sono affiancati due motorini con a bordo due persone ciascuno, ed hanno tirato delle pietre contro i vetri, frantumandone uno e ferendo alla mano uno dei passeggeri. Il conducente ha dovuto sterzare bruscamente per non investire uno dei due scooter, che poi si sono dileguati".

Secondo Polidori "la Polizia è scesa immediatamente dal blindato, ma nessuno dei ragazzi triestini ha tentato una reazione contro i pisani. Da evidenziare che la serata era trascorsa senza alcun incidente, ed il rientro sembrava assolutamente tranquillo. Questa sconsiderata e proditoria azione rischia pertanto di stravolgere la sicurezza nella partita di ritorno a Trieste".

La ricostruzione della Questura di Pisa

Fonti della Questura pisana, confermano l'episodio avvenuto dopo la partita in una zona comunque lontana dallo stadio, lungo l'Aurelia all'altezza del Ponte dell'Impero. Il corteo dei tifosi, composto da un pulmann e una trentina di auto, stava facendo rientro a casa scortato dalla Polizia di Stato dopo la fine della partita. Ad un certo punto, secondo quanto ricostruito, due motorini provenienti probabilmente dalla direzione opposta si sono avvicinati al pulmino e le persone in sella, non è chiaro se con la punta di un ombrello o con delle pietre, hanno spaccato il finestrino, prima di dileguarsi. I tifosi triestini si sono così fermati e sono scesi tentando di inseguire i due motocicli, ma sono stati bloccati dalla Polizia ed invitati a riprendere il cammino di rientro verso Trieste. Nessun ferito risulta alla Questura e la serata si è svolta comunque senza particolari criticità.