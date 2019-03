Il pinolo di San Rossore protagonista su Canale 5

Il pinolo di San Rossore, il primo pinolo biologico in Europa e uno dei più pregiati al mondo, sarà protagonista della prossima puntata di 'Mela Verde' che andrà in onda domenica 24 marzo dalle 11.55 su Canale 5 (con replica sabato 30 marzo alle 11.40 su Mediaset Extra). Il conduttore Vincenzo Venuto spiegherà nella puntata girata al Parco di San Rossore tutto il processo che va dalla raccolta delle pigne, ai vari passaggi di lavorazione: l'estrazione secondo le metodologie tradizionali, lo stoccaggio degli strobili all'interno delle 'mandrie', la disposizione in andane, il tutto senza alcun trattamento chimico. Fino ad arrivare al prodotto finale, un ingrediente prezioso per la pasticceria e la gastronomia mondiale.