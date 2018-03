Arno, con le piogge una piccola piena: "Al momento non desta preoccupazione"

Le piogge che in queste ultime ore hanno interessato la città hanno fatto alzare il livello dell'Arno che stamani, sabato 3 marzo, intorno alle 9.30, registrava un'altezza di 3,5 metri, intorno quindi al primo livello di guardia. La situazione non desterebbe comunque particolare preoccupazione.

"Giusto per prevenire inutili preoccupazioni e falsi allarmismi - scrive su Facebook il vicesindaco di Pisa con delega alla Protezione Civile, Paolo Ghezzi - è in atto una piena del fiume Arno che, al momento, non desta preoccupazione, i livelli idrici dovrebbero rimanere intorno al primo livello di criticità su Pisa. Portata attesa: 1000-1200 mc/s. Quindi godiamoci il week end".