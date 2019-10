Maltempo: allagamenti temporanei sul litorale ed in città

Un fenomeno intenso e non previsto di forte pioggia si è abbattuto stamani, 29 ottobre, prima sul litorale e poi in città a Pisa. Ha causato temporanei allagamenti che "si sono risolti nel giro di un'ora" spiega il Comune. Nel dettaglio sono sono stati "52 millimetri il cumulato medio sul litorale in tarda mattinata, che ha causato un principio di allagamento in via Maiorca e in via Barbolani a Marina di Pisa - prosegue Palazzo Gambacorto - poco più di 40 millimetri il cumulato medio a Pisa città, cha ha causato a San Giusto l'allagamento di via Montanelli, via San Giusto, via Sant'Agostino e via di Goletta, che sono state transennate e chiuse per circa un'ora".

Allagamenti poi anche in zona Stazione, in via Corridoni e via Vespucci, mentre a Porta a Lucca sono stati attivati gli impianti di pompaggio in via Lucchese e via Bargigli. "Tutti gli allagamenti sono stati di breve intensità e durata - prosegue il Comune - in coerenza con il cumulato delle piogge, che è stato intenso ma concentrato in poche ore. La Polizia Municipale e la Protezione Civile sono intervenute per disporre le transenne nei casi di allagamento e monitorare la situazione, fino a che è rientrata alla normalità. Tutta la viabilità interrotta è stata ripristinata regolarmente intorno alle 14.30".

Foto di archivio