Piove nel liceo artistico a Cascina

Piove e l'acqua entra anche a scuola. E' quanto si vede in una video-segnalazione realizzata fra le ore 11 e le ore 12 di oggi, 13 dicembre, da uno studente del liceo artistico di Cascina, distaccamento del Russoli in via Tosco-Romagnola. Le copiose gocce cadono dall'alto, con pozze che si creano sui pavimenti di diverse aule ed al piano terra.