Presunto piromane del Serra: "Io con l'incendio non c'entro niente"

Respinge ogni accusa il 37enne in stato di fermo nel carcere Don Bosco di Pisa ritenuto il responsabile dell'incendio divampato la sera del 24 settembre scorso sul Monte Serra, un rogo che ha ridotto in cenere 1500 ettari di terreno. Le accuse sono di incendio boschivo e disastro ambientale.

"Io con l'incendio del Monte Serra non c'entro. Quella sera ero là per controllare che tutto fosse a posto dopo la diramazione dell'allerta meteo per il vento forte". A riportare in sintesi la difesa del fermato è, tramite l'agenzia Ansa, l'avvocato Sandro Orrù.

"Il mio assistito - ha spiegato l'avvocato all'Ansa - ha risposto a tutte le domande del pubblico ministero, con estrema calma e fornendo tutte le spiegazioni necessarie". Per il legale i carabinieri sarebbero risaliti a lui "al culmine di un'indagine fondata per lo più su sommarie informazioni raccolte tra i volontari dell'antincendio, comprese quelle del mio assistito, e tra residenti".