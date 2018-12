Presunto piromane del Serra: oggi la convalida del fermo

E' in programma questa mattina, giovedì 20 dicembre, l'udienza di convalida a carico del volontario dell'antincendio boschivo in stato di fermo poichè ritenuto il piromane che ha appiccato il fuoco la sera del 24 settembre, un rogo che ha ridotto in cenere 1500 ettari di terreni sui Monti Pisani, distruggendo anche case e danneggiando seriamente attività agricole.

Il giovane, di Calci, "un ragazzo chiuso e taciturno" come lo descrive chi lo conosceva, si trova in carcere dalla notte tra martedì e mercoledì. Lui che sulla sua pagina Facebook aveva scritto più di un pensiero per il 'suo' monte ferito.

Il 37enne, secondo quanto riportato dal suo avvocato Sandro Orrù, non ha negato di trovarsi lì quella maledetta sera, prima dello scoppio dell'incendio, ma afferma di essere andato solo per controllare la situazione vista l'allerta meteo per vento diramata. Nega dunque di essere la mano che ha appiccato il fuoco, un fuoco incontrollabile che ha rischiato di risucchiare anche le persone, a letto a quell'ora della sera.

I carabinieri sono risaliti al 37enne, che era uno dei sospettati sin dalle ore successive alle fiamme, tramite l'analisi delle celle telefoniche e l'ascolto di testimonianze.