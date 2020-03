Pisa Capitale italiana della cultura 2021: vota il logo della campagna

E' partito stamani sui canali Social del Comune di Pisa (Facebook e Instagram) il contest per la scelta del logo di Pisa 2021 Capitale italiana della cultura. Si può votare tra due proposte e quello che risulterà vincente sarà utilizzato come simbolo della città per la presentazione del dossier. C'è tempo per dare la propria preferenza fino alle ore 9 di mercoledì 4 marzo.

Le pratiche in questo senso procedono, anche in virtù del fatto che la scadenza ultima per la consegna della documentazione al Ministero è stata prorogata fino al prossimo venerdì 13 marzo. E' ancora possibile aderire al Comitato promotore, di cui fanno parte fra gli altri la Regione Toscana, le tre Università pisane, il Cnr, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Pisa e Livorno e, recentemente, la Direzione Regionale dei Musei della Toscana e Vodafone Italia. Maggiori informazioni sui piani e sull'adesione al progetto sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del Comune di Pisa.