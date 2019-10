San Francesco: Pisa celebra il Patrono d’Italia

Anche il Comune di Pisa alla cerimonia questa mattina, 4 ottobre, per l’accensione della lampada sulla tomba di San Francesco ad Assisi. In occasione della festa del Patrono d’Italia, infatti, quest’anno spettava alla Toscana offrire l’olio che alimenterà la fiamma per tutto l’anno. Tra gli oltre 50 Comuni toscani presenti anche Pisa con il Gonfalone della città accompagnato dall’assessore al Turismo, Paolo Pesciatini.

Nel pomeriggio, nella parrocchia di Santa Cecilia, il sindaco Michele Conti, partecipa alla funzione religiosa in onore di San Francesco, patrono d’Italia.