Coronavirus: rinviato il Pisa Chinese Film Festival

E' stato rinviato ad aprile il Pisa Chinese Film Festival, organizzato ogni anno dall’Istituto Confucio della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con la società di produzione Polis S.r.l., inizialmente in programma da martedì 4 a giovedì 6 febbraio al Cinema Arsenale.

Gli organizzatori hanno però deciso di rinviare la kermesse cinematografica visto il momento difficile per la Cina alle prese con l'epidemia di Coronavirus.

"Il Pisa Chinese Film Festival - sottolineano gli organizzatori - è da sempre un momento di commistione delle comunità locali e cinesi: il rinvio del festival consiste nell'esprimere la nostra vicinanza alla comunità cinese in questo momento di tensione e preoccupazione per i propri cari.

Fiduciosi che la situazione si normalizzerà presto, rimandiamo il festival al 20, 21 e 22 aprile".