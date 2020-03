Emergenza Coronavirus: anche i pisani restano a casa

Una Pisa surreale in questi tempi di emergenza Coronavirus. Dopo la firma del decreto da parte del premier Conte che ha esteso la 'zona protetta' a tutta Italia, anche nella città della Torre gli spostamenti sono consentiti solo per situazioni di necessità, per salute o per andare a lavoro. Un provvedimento drastico per cercare di limitare i contagi da Covid-19.

Pisa dunque, come le altre città italiane, si svuota: poche le persone in giro e i bar, spesso affollati, sono vuoti.

Ecco come si presenta la città in centro questa mattina, 11 marzo: