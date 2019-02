Aeroporto: da Pisa si vola a Monaco di Baviera

Aumentano i collegamenti aerei di Air Dolomiti. Con l’operativo estivo, a partire dal prossimo 31 marzo, la compagnia intensifica i collegamenti per raggiungere Monaco di Baviera e Francoforte.

Air Dolomiti opererà le seguenti rotte:

Torino – Monaco di Baviera: 5 voli al giorno dal lunedì al venerdì e 3 voli il sabato e la domenica per un totale di 31 frequenze settimanali

Torino – Francoforte: 4 voli al giorno per un totale di 28 frequenze settimanali

Pisa – Monaco di Baviera: 2 voli al giorno per un totale di 14 frequenze settimanali

che andranno ad aggiungersi alle attuali Verona, Venezia, Firenze, Bologna e Bari per Monaco (e da Verona per Francoforte) per le quali i viaggiatori possono contare già da tempo su voli plurigiornalieri.

La consueta collaborazione tra Air Dolomiti e Lufthansa si rafforza invece con i seguenti voli:

Malpensa – Monaco di Baviera: 12 frequenze settimanali (2 voli al giorno dal lunedì al venerdì e 1 volo al giorno il sabato e la domenica)

Firenze – Francoforte: 21 frequenze settimanali (3 voli al giorno)

Monaco di Baviera – Graz: 12 frequenze settimanali (2 voli al giorno dal lunedì al venerdì, e 1 volo al giorno il sabato e la domenica)

Francoforte – Linz: 7 frequenze settimanali (1 volo al giorno)

“Con l’operativo estivo rafforziamo la presenza sul territorio italiano e proseguiamo il nostro piano di crescita iniziato l’anno precedente. Stiamo attualmente selezionando personale e la nostra flotta si sta progressivamente ampliando: ora operiamo con 13 macchine - dichiara Joerg Eberhart, presidente & CEO di Air Dolomiti - lo sviluppo di Air Dolomiti è un ulteriore segnale positivo che conferma la validità del lavoro svolto finora e gli obiettivi raggiunti”.