"Pisa Mover troppo caro": gli studenti chiedono agevolazioni sui biglietti

Agevolazioni sul biglietto del Pisa Mover per gli studenti. E' quanto chiede il sindacato studentesco 'Sinistra per' in seguito alla decisione di aumentare la tariffa per la corsa singola che, dal primo agosto scorso, è passata da 2,70 euro a 5 euro.

"Non è una novità - afferma Gabriele Montani coordinatore dell’Unione degli Universitari di Pisa - che il Pisa Mover offra un servizio poco utilizzato dalla cittadinanza e da chi attraversa Pisa per lavoro o per turismo. Ma è inaccettabile che di questa scarsa fruizione e, di conseguenza, dei mancati introiti ne debbano fare spese gli studenti. Ci stiamo avvicinando alle festività e numerosissimi di noi, essendo fuori sede, hanno la necessità di recarsi all’aeroporto 'Galileo Galilei'. Per farlo dobbiamo pagare il servizio ben 10 euro per l'andata e il ritorno (5 euro solo per una delle due tratte). Una tratta di cinque minuti dunque, che prima era facilmente raggiungibile con la linea urbana di autobus, ora diventa un onere spropositato. Riteniamo grave che uno studente oltre ai costi di viaggio debba farsi carico di una tale spesa".

Il sindacato studentesco chiede quindi "che vengano presi provvedimenti a riguardo, proponendo delle agevolazioni per chi di quel servizio ne ha davvero bisogno, in particolare per gli studenti. Il Pisamover è stato soltanto uno spauracchio da campagna elettorale della precedente Amministrazione e tale è rimasto, ma l’attuale giunta Conti si rende ancora una volta incapace di gestire una delle tante assurdità che viviamo quotidianamente sulla nostra pelle".