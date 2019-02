Pisa Mover: servizio sospeso per le prove di sicurezza, attivo bus sostitutivo

Il Pisa Mover è fermo da ieri, giovedì 21 febbraio alle ore 18, e lo sarà fino al 2 marzo alle ore 1.30. La sospensione temporanea di operatività è dovuta alle prove annuali sulla sicurezza dell'impianto, ai sensi del D.P.R 753/80. L'annuncio si trova sulla pagina Facebook della società, datato 18 febbraio.

Il collegamento fra la stazione ferroviaria, il parcheggio scambiatore Goletta e l'Aeroporto di Pisa sarà assicurato da un servizio di bus navetta, operativo con le medesime modalità del treno elettrico. La fermata alla stazione è sul lato di via Quarantola. Resta il pagamento base della tariffa di 2,70 euro a tratta: "I biglietti per lo shuttle acquistati alle macchinette danno diritto a salire sul bus sostitutivo - scrive Pisamover - ci scusiamo per il disagio".