Mascherine e colombe di Pasqua: il Pisa S.C. al fianco dell'Azienda ospedaliera pisana

Il Pisa Sporting Club scende in campo, virtualmente, al fianco degli operatori sanitari e di tutti i pazienti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. La società nerazzurra ha infatti deciso di donare all’ospedale Cisanello 4.500 mascherine protettive, obbligatorie dal prossimo 13 aprile su tutto il territorio regionale. Inoltre, per ringraziare medici, infermieri e operatori da oltre un mese in prima linea per combattere la terribile emergenza Coronavirus, il Pisa Sporting Club ha deciso di far recapitare all'ospedale Santa Chiara le 'Colombe Nerazzurre' che erano state commissionate per i dipendenti, i calciatori e i ragazzi del settore giovanile. "Ci è parso questo un piccolo gesto e una giusta rinuncia della società a vantaggio di chi in queste ultime settimane ha saputo fare grandi sacrifici per aiutare gli altri - sono le parole del club di via Battisti - oltrechè un modo per dimostrare la nostra vicinanza a tutte quelle persone che dovranno trascorrere le prossime festività pasquali lontano dai loro cari, impegnate in una battaglia importantissima".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"A loro, così come a tutta la città e a tutta la nostra splendida tifoseria rivolgiamo già da ora l’augurio di una Buona Pasqua. Insieme ce la faremo!".