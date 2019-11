Torna la pista del ghiaccio a Pontedera: è la più grande della Toscana

Da sabato 30 novembre torna a Pontedera lo Skating Palace, la più grande pista del ghiaccio della Toscana. Con oltre 1000 mq di copertura e spogliatoi riscaldati, insieme ai suoi 5000 watt di potenza audio ed effetti luce, lo Skating Palace sarà una vera e propria discoteca sul ghiaccio. La struttura ha il patrocinio del comune di Pontedera. La cerimonia di apertura, alla presenza del sindaco Matteo Franconi, è prevista per le ore 15.

La location dello Skating Palace rimane invariata, cioè il piazzale Dalla Chiesa in zona stazione, facilmente raggiungibile anche con autobus o treno. Rimarrà aperta fino al 2 febbraio 2020 ed osserverà un orario al pubblico pomeridiano e serale, con apertura anche la mattina nei giorni festivi e prefestivi. Trascorse le feste Natalizie lo Skating Palace sarà a disposizione per le scuole che ne faranno richiesta: tramite convenzioni potranno usufruire della pista da pattinaggio per le proprie lezioni di educazione fisica con gli studenti.

In occasione dell'evento di apertura sarà possibile pattinare per tutti con il costo del biglietto ridotto a 5 euro anziche 7 euro l'ora, fino alle ore 20. Dalle 15 alle 19 è prevista la musica di Deejay Pepo. Per ogni informazione sulle altre offerte è possibile contattare la pagina Facebook dello Skating Palace.