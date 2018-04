Pistola rubata in macchina e droga in casa: 3 arresti a Santa Croce

I Carabinieri di Santa Croce sull'Arno hanno arrestato ieri sera, 6 aprile, tre cittadini albanesi di 20, 24 e 26 anni con l'accusa di ricettazione, porto abusivo di arma e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno effettuato una serie di controlli in vari esercizi pubblici della cittadina, con l'ausilio dell'unità cinofila del Nucleo di San Rossore.

Un bar in particolare è stato scelto in quanto già oggetto di attenzioni investigative. I tre uomini trovati all'interno sono stati perquisiti, con poi l'accertamento che è proseguito nella macchina in uso al più giovane. E' qua che è stata trovata una pistola, nascosta nel vano dell'airbag del cruscotto. Si tratta di una Kimber-Custom, di produzione americana calibro .45, con caricatore dotato di sette colpi completi. L'arma è risultata provento di un furto commesso diversi anni fa a Lucca.

I Carabinieri a quel punto hanno spostato le loro attenzioni nell'abitazione occupata dai tre stranieri, sempre a Santa Croce. Grazie al fiuto del cane sono stati rinvenuti circa 40 grammi di cocaina, alcune dosi di marijuana, materiale per il confezionamento e 420 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Al termine delle attività i tre sono stati tradotti in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.