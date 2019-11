'Più sicuri insieme': incontro a Cascina contro le truffe

Si presenta venerdì 29 novembre a Cascina l'iniziativa a favore della sicurezza degli anziani 'Più sicuri insieme', voluta dagli assessori alla sicurezza di Cascina e Pisa, Susanna Ceccardi e Giovanna Bonanno, volta a tutelare gli anziani e le persone più deboli nei confronti di truffe ed azioni criminali spesso sottovalutate, ma purtroppo presenti nella vita di tutti i giorni. Insidie che si nascondono nei luoghi più disparati, ma a noi vicini: tra le mura di casa, per le strade o sui mezzi pubblici, fino ad arrivare alla rete internet.

L'iniziativa, in partnership con il comune di Pisa, è stata organizzata insieme a Confartigianato. Ceccardi: "La Lega è da sempre attenta a queste problematiche, vogliamo proteggere e tutelare i nostri concittadini. La sicurezza delle nostre case, dei nostri paesi e dei nostri affetti passa anche dalle piccole cose e da politiche di buonsenso. Momenti di incontro e confronto con le con le istituzioniforze e con le forze dell'ordine, a cui rinnovo la grande stima per il lavoro sul territorio, sono fondamentali per rafforzare la grande coscienza civica che tutti dobbiamo avere verso la nostra comunità di appartenenza".

Durante la conferenza si parlerà di vere e proprie truffe che colpiscono non solo gli anziani, che spesso vivono da soli nelle proprie abitazioni, ma delle quali tutti potrebbero essere vittime. Parteciperanno il Prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo ed il Questore Paolo Rossi, l'assessore alla sicurezza del comune di Pisa Giovanna Bonanno ed il segretario di Confartigianato Pisa Michele Mezzanotte. L'appuntamento è per venerdì pomeriggio nella Gipsoteca del Comune di Cascina in via Gramsci 67 alle ore 17.