La pizza di Luca D'Auria riconosciuta dal Gambero Rosso

Arriva un doppio, prestigioso riconoscimento per la pizza di Luca D'Auria, presidente di Confpizzerie Confcommercio Pisa e gestore della pizzeria Fratelli D'Auria di Pisa, in via Montanelli. Il maestro pizzaiolo originario di Castellammare di Stabia, ma ormai pisano a tutti gli effetti, è entrato nella Guida Pizze d'Italia 2020 del Gambero Rosso, aggiudicandosi due spicchi su un massimo di tre.

La più prestigiosa guida nazionale del settore ha menzionato la pizza di D'Auria tra le 650 migliori del Paese, premiandola non solo per il gusto del prodotto, ma anche per la qualità delle farine e l'attenzione messa negli impasti e nella lievitazione.

Nella descrizione del Gambero Rosso viene riconosciuta l'esperienza della famiglia D'Auria nel campo della ristorazione, impreziosita dalla formazione e dagli studi di Luca, che hanno permesso di accompagnare alla tradizione un approccio scientifico. “Ne risulta - dice la guida - una pizza davvero gustosa e digeribile, con una base soffice e sottile che sa comunque ben supportare i condimenti, scelti con grande attenzione”.

Congratulazioni al presidente D'Auria sono giunte dalla presidente e dal direttore di Confcommercio, rispettivamente Federica Grassini e Federico Pieragnoli: “Un importante riconoscimento per un imprenditore e un dirigente di assoluto valore, che porta lustro e importanza a tutto il nostro territorio grazie a professionalità, qualità, competenza e passione”.

Un altro importante riconoscimento per la pizza di Luca D'Auria è arrivato dall'Aocri, l'Associazione operatori e consumatori della ristorazione, che lo ha inserito tra i 500 pizzaioli eccellenti italiani. Un attestato di merito conferito dalla presidente dell'Aocri, Concetta Cuozzo, e assegnato in collaborazione con Pizza in the World – Talent story, che premia i professionisti del settore particolarmente brillanti nella valorizzazione e il rispetto della storia della pizza.