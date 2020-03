180 pizze donate al personale sanitario 'in trincea': "Niente è più importante della salute"

La catena della solidarietà a Pisa non si ferma. E così, dopo la pizzeria Gusto al 129, anche la pizzeria Martino di piazzetta del Crocifisso ha fatto sentire la propria vicinanza a chi, ormai da giorni, combatte in prima linea nel periodo di emergenza dovuto al contagio da Coronavirus.

I titolari del locale Carmine Offreda e Nicoleta Miron hanno deciso di donare ben 180 pizze al personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale Cisanello e agli operatori della Misericordia e della Croce Rossa, 'in trincea' per curare e sostenere i cittadini in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.

"Pisa è una città bellissima e deve dare l'esempio a tutta l'Italia - dice il titolare della pizzeria Carmine Offreda - il denaro in questo momento non conta nulla. Niente è più importante della nostra salute e dei nostri cari".

"Sono giorni intensi per il nostro Comitato che, un po’ come in tutta Italia, cerca di far fronte alle nuove esigenze dei più vulnerabili - sottolineano dalla Croce Rossa pisana - capita così che in una mattinata intensa, tra l’organizzazione del servizio di consegna farmaci/ spesa domiciliare ed il progetto per volontari temporanei, arrivi un messaggio inaspettato sulla nostra pagina Facebook: 'Salve. Oggi noi di pizzeria Martino ci impegniamo ad offrire le nostre pizze a voi che state facendo un duro lavoro'".

"Questo gesto di generosità inaspettata, in un istante, ha cancellato tutte le ansie, lo stress e la fatica di chi in questi giorni continua a non mollare nonostante le difficoltà - proseguono, grati per l'iniziativa della pizzeria, dal Comitato di Pisa della CRI - tutto il cibo donato è stato messo a disposizione dei nostri dipendenti e volontari in servizio per mantenere attivi tutti i servizi essenziali: dall’emergenza 118 al trasporto disabili, dall’amministrazione al servizio di trasporto per le dialisi".