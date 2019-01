Bancarelle del Duomo, Confcommercio: "Conta solo il rientro in piazza, no ad ipotesi temporanee"

Non piacciono a Confcommercio le ipotesi di rientro in piazza 'a tempo' per le bancarelle di Piazza dei Miracoli. Con il presidente Fiva Franco Palermo l'associazione bolla infatti l'attuale confronto in corso fra Comune e rappresentanti degli esercenti (in particolare Confesercenti) come "troppe parole in libertà o ipotesi più o meno strampalate". Non interessa quel dialogo perché "quello che conta è il rientro delle bancarelle in piazza, secondo il dettato delle sentenze della giustizia amministrativa".

"Purtroppo non siamo su scherzi a parte - prosegue Palermo - pensare che il sacrosanto diritto degli operatori, sancito dal Piano del Commercio in vigore e dalle sentenze di Tar e Consiglio di Stato, possa valere solo per 48 ore la settimana, ci sembra francamente inaccettabile. Ogni giorno leggiamo di una ipotesi diversa e in contrasto l'una con l'altra, ma per quanto ci riguarda restiamo fermi sulla nostra posizione. A partire da questo punto imprescindibile, torniamo a chiedere al sindaco di Pisa la convocazione di una Conferenza dei Servizi, presenti le associazioni di categoria, che possa stabilire anche formalmente il percorso di soluzione di questa vicenda".

"Possiamo girarci attorno quanto si vuole - conclude - ma quello che conta è una ferma e determinata volontà politica di rispettare le sentenze e il Piano del Commercio ancora in vigore. Purtroppo il tempo stringe, e mentre si continuano ad elaborare ipotesi più o meno fantasiose, e in questi anni quante ne abbiamo sentite, gli operatori si aspettano senso di responsabilità e risposte concrete".