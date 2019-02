Nuove divise in ospedale: prosegue lo scontro fra Aoup e Nursind

"La risposta dell'Aoup riguardo le nuove divise in distribuzione lascia allibiti". Il Segretario Territoriale Nursind Pisa Daniele Carbocci attacca l'azienda ospedaliera dopo le precisazioni diffuse dalla stessa sulle nuove divise che saranno fornite agli infermieri dei reparti chirurgici, abiti tecnici criticati dal sindacato per essere "scomodi e pericolosi".

Il Nursind ribatte alle rilevanzioni dell'Aoup: "La questione della 'apertura molto ampia' - le nuove dotazioni si indossano come una maglia - è ridicola: invitiamo i dirigenti che hanno risposto alla nostra segnalazione a sfilarsi una divisa contaminata da vomito, feci, sangue e poi sapranno dirci se l'apertura ampia li mette al sicuro dallo sporcarsi il viso. Segnaliamo anche che oltre l'80% del personale infermieristico è donna, e crediamo che non ci sia altro da aggiungere su una scollatura ampia. Inoltre una divisa che se tirata 'non si apre', può mettere a rischio l'incolumità del personale in caso di pazienti agitati".

Ancora: "Sulla trasparenza: abbiamo foto di colleghi che hanno provato le nuove divise bianche che mettono in bella mostra la biancheria intima. E' ovvio, la biancheria bianca si vede poco, se però la direzione aziendale vuole imporre anche il colore della biancheria intima che i dipendenti debbono indossare ce lo faccia sapere". "Sulla 'gara regionale' - aggiunge Carbocci - ci spieghino in Aoup perché gli infermieri dell'Azienda Nord Ovest, basta farsi un giro all'ospedale di Pontedera, hanno la divisa con i bottoni".

Le criticità quindi rimangono: "Sul fatto che le divise si cambino tutti i giorni (il che sarebbe la cosa corretta...) evidentemente i dirigenti dell'Aoup non conoscono la realtà: le divise non sono sufficienti e (soprattutto negli ultimi tempi) quando si riesce a cambiarla ogni settimana ci possiamo ritenere contenti. Riguardo poi al fatto che in Aoup in alcune realtà si stiano già usando divise 'a sfilamento': certo, è vero, ma è altrettanto vero che tutto il personale di corsia ha al momento divise con l'apertura e speravamo che con la nuova fornitura vi fosse un ravvedimento fornendole a tutti invece si va ad aggravare il problema".

Il caso è destinato a proseguire: "Della questione - conclude il rappresentante del Nursind - sono stati interessati anche i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che hanno inviato una richiesta di chiarimenti all'azienda, al rischio clinico e alla UO di Medicina preventiva e del Lavoro. Infine, sulla segnalazione dei problemi da parte dei dipendenti: faccia l'Aoup una indagine conoscitiva (tanto la fanno ormai su tutto...) o si faccia un giro sui social e vedano le risposte e i commenti alla nostra segnalazione".