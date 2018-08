Polemica su commissioni bancarelle del Duomo: Confesercenti replica a Confcommercio

“Confcommercio sembra usare toni nervosi e sguaiati con particolare riferimento a Confesercenti sulla questione degli ambulanti del Duomo, questione che riguarda un loro associato ed una istituzione terza come la commissione di mercato”. E’ il presidente area pisana Luigi Micheletti a rispondere al fresco referente per gli ambulanti di Confcommercio dopo le polemiche nate tra Confcommercio ed un proprio associato di piazza Manin. “E' davvero singolare che la risposta del referente ambulanti di Confcommercio alle puntualizzazioni e alle rimostranze di un suo tesserato, a cui va dato atto di aver ben centrato la natura della commissione di mercato, chiami in causa Confesercenti che sulla vicenda non è intervenuta; con argomenti e contenuti falsi e fuorvianti. Innanzitutto sull'unica commissione di mercato esistente, quella prevista dal Regolamento del Commercio, frutto di una elezione tra tutti gli operatori. Elezione vera, alla quale le due associazioni non partecipano ma possono solo nominare un rappresentante ciascuna. Ed i risultati di quell’elezione sono facilmente verificabili. Parlare quindi di “braccio operativo” di Confesercenti ci pare inappropriato oltre che falso. Mentre fuori da ogni logica il termine 'fatwa': in un periodo in cui il terrorismo islamico è una triste realtà, citare un termine del genere non ha alcun bisogno di commento”. Confesercenti precisa ancora due aspetti citati da Confcommercio. “Sullo stralcio del piano del commercio su aree pubbliche, curioso che Confcommercio si prenda il merito esclusivo e soprattutto determinante. Le osservazioni a quel piano sono il frutto di un lavoro del nostro sindacato Anva insieme agli operatori del Duomo poi condiviso da Fiva Confcommercio. Fiva Confcommercio che, tra l’altro, non aveva a priori scartato l’ipotesi dell’allora assessore Ferrante di “stipare” tutte le bancarelle in largo Cocco Griffi. Invece sui progetti per la nuova sede delle bancarelle – dice ancora Micheletti - vogliamo ricordare che Confesercenti ha presentato quello per l’area delle cappelle mortuarie nell’ex Santa Chiara in tempi non sospetti. Progetto già approvato in passato, al contrario di altri che proponevano una copia del nostro con in più il fantasioso abbattimento completo del muro che separa l’ospedale da piazza dei Miracoli”. La conclusione del presidente area pisana. “Le battaglie sindacali si fanno sul campo, sporcandosi le mani e andando incontro anche a confronti aspri, non a colpi di comunicati. Noi siamo fatti così. I metodi degli altri non ci interessano, a patto però che non veniamo tirati in ballo a sproposito”.