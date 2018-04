Parata militare a Cascina, è polemica: "Richiamo alle SS. Il prefetto impedisca l'iniziativa"

E' polemica sull'iniziativa dal titolo rievocativo '1944 - Quando passò il fronte...' in programma domani, venerdì 27 aprile, a Cascina. L'evento è organizzato dal Comune e dal gruppo di rievocazione storica Ultimo fronte 1945.

Alle ore 12, presso la sala consiliare del municipio, con i saluti del sindaco Susanna Ceccardi, prenderanno la parola Federico Ciavattone, docente e storico contemporaneo, che interverrà su 'Il fronte in Italia nel 1944. La guerra regolare'. A seguire interverrà Marco Reali, vice presidente dell'associazione Ultimo fronte 1945 su 'Guerra, resistenza e passaggio del fronte in provincia di Pisa'.

Alle ore 13, presso il palazzo pretorio, si svolgerà la visita guidata degli studenti alle postazioni allestite dai figuranti dell'associazione rievocazione storica Ultimo fronte 1945.

Infine, alle ore 14, è previsto l'arrivo nel centro storico di Cascina della Colonna della libertà, composta da circa 150 veicoli militari storici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale con relativi equipaggi.

Fortemente critico il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni: “E arriviamo addirittura alle SS naziste in parata a Cascina, nei giorni della Liberazione, proprio nei territori in cui la violenza fascista e nazista fu più cruenta. Ma questi sindaci piccoli piccoli lo sanno che sono in Italia? Conoscono la Costituzione? Un sindaco che non rispetta la Costituzione deve essere destituito. A casa!”.

Rincarano la dose anche alcuni esponenti della sinistra pisana, Emanuela Amendola (Possibile), Michele Antognoli e Luca Barbuti (L'Altra San Giuliano), Ciccio Auletta e Marco Ricci (Una città in comune - Rifondazione Comunista Pisa), Paola Bigongiari, segretaria provinciale Partito della Rifondazione Comunista. "Domani a Cascina si terrà una presunta rievocazione storica sul passaggio del fronte nel 1944. Presunta, perché secondo un atteggiamento meschino e ipocrita si cerca di mascherare da parte dell’amministrazione cascinese quello che è un palese tentativo di riconoscimento e legittimazione della parte più ignobile e sanguinaria delle truppe coinvolte in quegli eventi - si legge in una nota - i simboli stessi dell’associazione Ultimo fronte 1945 sono infatti un esplicito richiamo (caratteri gotici su sfondo nero) alle divisioni combattenti delle SS, quelle divisioni e quelle truppe che sono state gli artefici principali degli eccidi che si sono perpetrati nel 1944 nel nostro territorio fino a Sant’Anna di Stazzema e Marzabotto. Ci chiediamo allora perché, invece di ricordare le stragi, le deportazioni del 1944, la sindaca di Cascina abbia organizzato una macabra messa in scena di simbologie che si ispirano alla volontà di sopraffazione e morte".

"Le divise delle SS, l’anello che portavano al dito hanno come effige principale la testa di morto, con questa effige si presentavano nelle case, nei fienili durante i rastrellamenti e con questa effige sui berretti fucilavano inermi - sottolineano ancora le forze di sinistra - crediamo che tutto questo vada fermato e per questo abbiamo inviato una formale richiesta al Prefetto di Pisa per chiederle di garantire quanto sancito dalla nostra Costituzione non consentendo lo svolgimento di una simile parata, affinchè operazioni mistificatorie, apologetiche e irrispettose dei lutti e delle sofferenze che le popolazioni del cascinese e del pisano hanno subito in quegli anni siano bandite dall’agenda politica delle nostre amministrazioni".