Polisportiva Casa del Popolo di Metato: si studia la ripartenza, prevista dopo l'estate

L'amministrazione comunale di San Giuliano Terme, lo scorso 1° giugno, ha incontrato il consiglio direttivo della Polisportiva Casa del Popolo di Metato e gli istruttori delle varie discipline che vi operano. C'è l'accordo: si parte, in sicurezza, dopo l'estate.

"Abbiamo verificato le condizioni per una ripartenza immediata - afferma il presidente Alfio Coli - ma dobbiamo riconoscere le difficoltà legate sia alla sicurezza sanitaria che alla sostenibilità economica, dove i due elementi sono direttamente collegati soprattutto alla luce delle notevoli restrizioni che i protocolli regionali impongono alle attività sportive. A questo proposito, la Polisportiva si impegna a intraprendere tutte le procedure per potervi far fronte, sia in termini di sicurezza, con la formazione degli operatori sportivi, che di adeguamento strutturale dove necessario. Auspichiamo che il rapporto costruttivo fin qui dimostrato sia dal sindaco che dall'assessora Paolicchi possa condurci alla conclusione di questo percorso verso una riapertura in sicurezza. Ne approfitto per informare le famiglie e gli utenti che la Polisportiva Casa del Popolo di Metato metterà in campo tutte le sue energie per assicurare una riapertura, presumibilmente dopo le vacanze estive, negli standard di sicurezza che le norme impongono per tornare a vivere la palestra come luogo di socialità, gioco, sport, salute e aggregazione".

"Il dialogo con le associazioni sportive del territorio - commenta l'assessora Paolicchi - non è mai venuto meno, nemmeno durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria. Sono arrivate molte proposte e sono state messe in circolo le energie necessarie e fondamentali a una ripartenza, che potrà avvenire solo se la affrontiamo insieme. Vale anche per la Polisportiva Casa del Popolo di Metato, con cui stiamo lavorando per poter mettere a completa disposizione l'impianto quanto prima. In sicurezza, ovviamente".