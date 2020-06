Politiche giovanili: concluso il tirocinio al Comune di Pisa per Beatrice Pocai

La studentessa Beatrice Pocai, iscritta al III° anno della facoltà di Giurisprudenza del Corso di Laurea in diritto dell'impresa, ha concluso venerdì scorso l’esperienza di tirocinio curriculare presso l'assessorato alle Pari Opportunità e Politiche Giovanili del Comune di Pisa.

Il vicesindaco Raffaella Bonsangue ha espresso soddisfazione "per il positivo svogimento di questa esperienza che testimonia il costante impegno dell’amministrazione nei confronti dei giovani e si concretizza attraverso le molteplici iniziative proposte dallo Sportello Pisa Giovani, la piattaforma attraverso la quale è possibile cogliere preziose occasioni di formazione, lavoro".

"Un'esperienza importante che mi ha fatto crescere e acquisire competenze relazionali, comunicative e organizzative. Ho acquisito una maggior capacità di comprendere il funzionamento di un Ente Pubblico e analizzare i servizi da esso erogati. Colgo l'occasione per ringraziare il Comune di Pisa ed in particolare il vicesindaco Raffaella Bonsangue, per questa opportunità che mi sento di consigliare anche agli altri studenti che seguono il mio stesso percorso di studi", ha detto Beatrice Pocai, salutando i 'colleghi' del Comune di Pisa.