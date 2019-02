Polizia, Commissariato di Volterra: "Ci sono ancora carenze di organico"

"Il Commissariato di Volterra continua ad avere carenze di organico, nonostante più volte il Ministero dell'Interno abbia annunciato interventi di rafforzamento a livello generale per i vari organici delle Forze dell'ordine". E’ quanto affermato dal sindaco del comune Marco Buselli nel corso di un incontro con il Questore di Pisa sulla questione carenza organico del Commissariato di Volterra. "Ho ringraziato il questore - spiega il primo cittadino - per aver portato per la prima volta sul territorio il servizio della Polizia anticrimine. La Questura fa ciò che è possibile su scala locale, ma a questo punto servono decisioni ministeriali concrete ed urgenti sui rinforzi da prevedere, soprattutto in prospettiva e anche a fronte dei pensionamenti che ci saranno nei prossimi anni".

La lettera di risposta del capo della Polizia Franco Gabrielli al sindaco Buselli non chiude al possibile rinforzo del locale Commissariato, ma lo lega alle risorse disponibili. "Terremo alta la guardia sulla necessità del rafforzamento dei servizi perchè, anche se i reati complessivi sono generalmente in calo - sottolinea il sindaco Buselli - abbiamo sul territorio una complessità sempre maggiore, con la Rems che crescerà ulteriormente e che ci vede responsabili per la Toscana e per l'Umbria, ma anche con la presenza di una struttura intermedia e di un carcere con 180 detenuti. Come pure è di interesse il fatto che siamo dati come la seconda area in Toscana, dopo quella fiorentina, per il potenziale di espansione turistica".