Parcheggiatori abusivi, aumentano i controlli: "Situazione non più tollerabile"

Il sindaco Michele Conti ha deciso, in accordo con l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno, di emanare una direttiva rivolta alla Polizia Municipale per porre fine al fenomeno dei parcheggiatori abusivi su tutto il territorio comunale, intensificando i controlli da parte degli agenti sulle aree di parcheggio e strade dove il fenomeno è maggiormente presente. La direttiva stabilisce anche le aree che sono ritenute più a rischio, che sono: l'area monumentale, l'area di Ingegneria e zone limitrofe; le piazze del centro adibite a parcheggio, (come piazza Carrara, piazza Santa Caterina, piazza San Silvestro, ecc.) e le aree del litorale nel periodo estivo; i parcheggi a servizio dell’Ospedale di Cisanello, d’intesa con la Direzione ospedaliera.

Il documento prevede che Polizia Municipale debba dotarsi di uno specifico piano operativo di intervento, rivolto a perseguire ogni illecito rilevato, per mezzo di sanzioni, procedimenti amministrativi e denunce. L’attività specifica dovrà essere rendicontata all’amministrazione comunale entro il 30 aprile, per controllare i risultati delle operazioni messe in atto e ridefinire le attività future.

"Per dare una risposta definitiva alle molteplici segnalazioni che ancora continuano ad arrivarci da residenti e fruitori dei parcheggi pubblici - spiega il sindaco Michele Conti - abbiamo deciso di intervenire in maniera mirata, introducendo uno specifico piano operativo a cui gli agenti della Polizia Municipale dovranno attenersi, in modo da porre un freno decisivo al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Un fenomeno che spesso finisce per rendere difficoltoso e disagevole l’esercizio del diritto di parcheggio, soprattutto per quelle categorie di cittadini più fragili, come gli anziani o le persone che si devono recare all’Ospedale per esigenze di cura. Una situazione, questa, che la nostra amministrazione non è più disposta a tollerare in nessuna misura".