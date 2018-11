Polizia Municipale, la Fp Cgil: “Figli di un Dio minore”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La nostra città, la nostra amata Pisa non è più la città vivibile e amabile di molti anni fa e questo processo di trasformazione non si è ancora arrestato.

Città importante con una storia importante, nota in tutto il mondo per la splendida Piazza dei Miracoli, ha accolto illustri personaggi, con una università rinomata, la scuola Normale, l’istituto Sant’Anna, un grande ospedale, l’aeroporto ed il litorale, componenti proprie di città molto più grandi della nostra che ormai non si avvicina più neanche ai centomila residenti ma con un indotto giornaliero di circa il doppio.

Viviamo e lavoriamo in una piccola città che ha istituzioni e strutture quasi da capoluogo di regione e di questo ne raccogliamo onori ed oneri. Gli onori danno lustro ed importanza alla città mentre gli oneri portano solo problemi di non facile gestione per l’ordinato svolgimento della vita sociale che, come ci insegnano nelle scuole e nelle università, va gestito con l’emanazione di norme adeguate che, se violate, danno luogo ad azioni punitive poste in essere dalle forze dell’ordine, compresi i figli di un Dio minore o meglio la Polizia Municipale.

Sono ormai anni ed anni che il Corpo è impegnato nella quotidiana lotta contro l’illegalità, attività questa svolta con grande impegno e professionalità, di questo ne sono prove provate i numerosi infortuni occorsi agli agenti addetti al controllo nonché tutti gli arresti effettuati, senza peraltro mai trascurare gli impegni imposti dalle altre materie di competenza di un corpo sottodimensionato, sottopagato e con meno tutele degli altri organi di Polizia, non inserito nella legge delle forze di Polizia (L. 121/81) e quindi con un contratto di tipo privatistico al quale da oltre 20 anni viene promessa una nuova legge quadro.

La Polizia Municipale ha dovuto seguire il corso di trasformazione della città e trasformarsi di conseguenza per affrontare e gestire situazioni di degrado urbano e la creazione recente del nucleo omonimo ne è la dimostrazione palese come anche l’ultimo episodio, capitato in Borgo pochi giorni indietro, intervento peraltro eseguito da un agente donna così definita da un cittadino pisano sui social; “piccola ma preparata” e da un assistente scelto, con esperienza trentennale, quasi sessantenne, che insieme sono riusciti a trarre in arresto un soggetto violento, pregiudicato che si era scagliato contro di loro solo perché gli avevano chiesto i documenti ricordando che se i colleghi intervenuti fossero stati dotati di presidi tattici come lo spray urticane forse non avrebbero dovuto ingaggiare una vera e propria lotta e quasi certamente non avrebbero subito infortuni.

Quanto sopra per precisare che, a seguito di quanto letto sulla stampa quotidiana, non c’è alcun bisogno di procedere a selezionare il personale per creare squadre speciali per interventi alla “swat”. Basta semplicemente continuare nel processo di formazione del Corpo con continui corsi di aggiornamento, procedendo velocemente a nuove assunzioni poiché la tecnologia è di grande supporto ma le telecamere della videosorveglianza non potranno mai sostituire il presidio del territorio effettuato con personale preparato.

Giova ricordare anche che istituti come il progetto “Pisa città sicura” sono frutto di anni ed anni di proposte e modifiche volte sempre al mantenimento della sicurezza urbana, può essere migliorato, integrato e quant’altro ma nelle dovute sedi, cioè in ambito sindacale dove del resto è nato, al fine di continuare a garantire la sicurezza urbana e del personale che vi partecipa.