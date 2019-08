Polizia Municipale: "Spray e mazzette, ma gli agenti sono senza divise"

"La fornitura delle mazzette e degli spray urticanti per la Polizia Municipale è ormai cosa fatta, ma che fine ha fatto il vestiario per gli agenti?" E' quanto chiede all'amministrazione comunale il Sindacato Generale di Base che denuncia come "la procedura di gara avviata già da alcuni mesi sta portando ad una mancata aggiudicazione della fornitura, in sostanza a un nulla di fatto che lascia irrisolti i problemi causati dalla mancanza delle divise per il personale già in organico e per i 23 neo assunti".

"Come si può assumere personale - prosegue Sgb - senza aver tempestivamente pensato anche alla fornitura di tutti gli strumenti di lavoro che sono necessari? La precedente fornitura di vestiario risale all'anno 2014, e già nel 2014 si sapeva che l'accordo avrebbe esaurito i suoi effetti entro il 2018 (accordo di durata quadriennale). Come si è potuto, allora, non avviare le procedure per la fornitura del vestiario già a partire dallo scorso anno? E' di tutta evidenza che siamo di fronte ad una pessima gestione/programmazione dei reali fabbisogni del personale e dei servizi".